El Govern garantiza que las personas acreditadas podrán acceder en coche a la Serra el día del eclipse solar

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aclarado que las personas que trabajen, se alojen o acudan a algún establecimiento de restauración de la Serra de Tramuntana en vehículo privado el día del eclipse solar, podrán acceder a este espacio si disponen de un documento que acredite esta circunstancia y, en el caso de los desplazamientos para ir a restaurantes o bares, también tendrán que demostrar que disponen de suficientes plazas de aparcamiento.

Así lo ha explicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de representantes del Govern con el sector turístico de las islas, para exponer las medidas que se aplicarán durante la jornada del evento astronómico.

De esta manera, las restricciones a la movilidad que regirán este día en la Serra y otras zonas de Baleares, de 15.00 a 21.00 horas, contemplarán una serie de excepciones entre las que se encuentran las ya citadas, junto con los residentes y personas que tengan una segunda residencia.

Los servicios de transporte discrecional para establecimientos públicos tendrán que disponer de reserva y solo podrán llevar o recoger a las personas que hayan reservado, es decir el vehículo no podrá estacionar en el transcurso de un evento.

Asimismo, se recomienda a los clientes de hoteles, alojamientos turísticos, bares y restaurantes que empleen un medio de transporte diferente al vehículo privado, como puedan ser taxis, VTC o autobuses lanzadera.

Cabe señalar que estas restricciones no rigen en el caso de que se acuda a esta zona a pie, en moto o bicicleta y sí se permitirá la salida de vehículos de las áreas restringidas.

Los vehículos que también tendrán libertad de movimiento serán los de emergencias, servicios públicos esenciales, transporte público y aquellos que cuenten con autorización de la autoridad competente. No será el caso de los proveedores de mercancías, que estarán sujetos a las restricciones en las horas mencionadas.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha resaltado que la intención del Govern es que, ante el fenómeno del 12 de agosto, no haya "improvisación", además de velar por la seguridad, la prevención y el orden público en colaboración con el sector.