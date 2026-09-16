El Govern inicia la concesión de ayudas al sector del transporte derivadas de la guerra de Oriente Medio

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PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado esta semana las primeras propuestas de concesión de las ayudas al sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la Dirección General de Movilidad abrió el plazo de solicitudes a principios de julio y ha recibido más de 1.400 solicitudes para las diferentes líneas de ayudas.

Las primeras propuestas de concesión son de ayudas a trabajadores autónomos del transporte de mercancías -265 ayudas- y empresas y autónomos del transporte discrecional de pasajeros en autobús -57-.

En total, son siete convocatorias de ayudas, con un importe de cerca de diez millones de euros, destinadas a empresas y autónomos en todas las islas, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y vehículos con conductor (VTC), entre otros.

Esta suma, de 9,85 millones, se enmarca en el Decreto Ley 1/2026, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

En materia de transporte, el Govern moviliza seis millones de euros para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros al transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros al sector del taxi, 100.000 euros a los VTC y otros 2,5 millones de euros a las ayudas al desguace de vehículos de transporte (camiones y autobuses).

El Govern abrió los plazos de solicitudes de las convocatorias a principios del mes de julio. En primer lugar, las líneas dirigidas a empresas y autónomos del transporte de mercancías, y de transporte discrecional de viajeros en autobús; y después el resto de convocatorias, también abiertas entre julio y agosto.

En el caso de las ayudas al desguace de vehículos pesados de mercancías y de buses de transporte de viajeros, el plazo ha estado abierto hasta el 11 de septiembre, el pasado viernes.

Las diferentes convocatorias de ayudas han recibido 1.440 solicitudes, principalmente en las líneas dirigidas al transporte de mercancías (595, entre empresas y autónomos) y el sector del taxi (553), así como en el sector de la distribución, a empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías (78 solicitudes), y en el transporte discrecional en autobús (61). Se han registrado 122 solicitudes de las ayudas al desguace de vehículos de transporte (camiones y autobuses), y otras 31 solicitudes al sector de los VTC.