El Govern inicia los trabajos de limpieza y mantenimiento del torrente de Son Vent, en Sant Joan - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha iniciado los trabajos de limpieza y mantenimiento del torrente de Son Vent, en el municipio mallorquín de Sant Joan.

El objetivo es mejorar la capacidad de desagüe del curso de agua, garantizar su correcto funcionamiento hidráulico y reducir el riesgo de inundaciones ante episodios de lluvias intensas, según ha explicado la Conselleria en una nota de prensa.

La actuación, que se extiende a lo largo de un tramo de 5.900 metros, consiste en el desbroce mecánico de la vegetación acumulada en el cauce, una tarea imprescindible para eliminar obstáculos que pueden dificultar el paso del agua y comprometer el funcionamiento del torrente.

El conseller de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado las actuaciones para conocer su evolución y destacar la importancia del mantenimiento preventivo de los torrentes como una de las principales herramientas para minimizar los efectos de los episodios meteorológicos extremos.

Los trabajos en el torrente de Son Vent forman parte del programa de conservación y mantenimiento de torrentes que el Govern impulsa en todas las islas a través de la Dirección General de Recursos Hídricos.

En el caso de Mallorca, este programa se ha visto reforzado con una inversión de 12,7 millones de euros destinada a los contratos de conservación, adecuación y mantenimiento de los cauces.

Esta dotació, ha remarcado la Conselleria, es muy superior a la de los contratos anteriores y permitirá ampliar las actuaciones preventivas y garantizar un mantenimiento más continuado de los torrentes de la isla.