El Govern invertirá 600.000 euros en mejorar caminos, sustituir observatorios y construir una pasarela en s'Albufera

Parque natural de s'Albufera de Mallorca. - CAIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural invertirá 600.000 euros en mejorar caminos, sustituir observatorios y construir una pasarela de madera en el parque natural de s'Albufera de Mallorca.

El plan de actuaciones previsto para 2026, presentado este martes en la Junta Rectora del parque natural, un órgano que no se convocaba desde hace ocho años, contempla más de cuarenta programas y proyectos en diferentes áreas de gestión orientados tanto a la mejora de los usos públicos como a la conservación de los valores naturales.

Entre las actuaciones destacadas, se contempla la mejora de diversos caminos y la sustitución de dos observatorios, una intervención cuya ejecución está prevista a través de Tragsa con una inversión aproximada de 430.000 euros.

Asimismo, según ha informado la Conselleria en un comunicado, se contempla la construcción de una pasarela elevada de madera en el sistema dunar de s'Oberta, con una inversión prevista de unos 170.000 euros, así como el cierre de una zona de la playa para proteger la nidificación de aves.

El plan también contempla líneas de trabajo vinculadas a la mejora de la gestión hídrica del espacio natural, con actuaciones previstas en canales e infraestructuras, así como medidas de conservación de especies y hábitats, en el marco de una estrategia global de preservación del parque.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha considerado que reactivar la Junta Rectora "era un paso necesario para reforzar la gobernanza de un espacio tan emblemático como s'Albufera y garantizar que todas las decisiones se toman con la participación de los actores implicados".

"El plan de actuaciones presentado hoy refleja la voluntad de seguir avanzando en la conservación del parque con una visión global, que combina la protección ambiental con la mejora del uso público. La inversión prevista permitirá mejorar infraestructuras que llevaban tiempo requiriendo una intervención y en medidas de protección directa de la fauna y de los hábitats más sensibles", ha subrayado.