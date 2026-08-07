El Govern justifica el cese de la directora general de Costas en la reducción de las hamacas y sombrillas en Formentera

AMP.- Cort licitará la nueva concesión de playas hasta 2029 y eliminará más de 1.000 hamacas por la pérdida de arena- CORT - Archivo

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha justificado el cese de la hasta ahora directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, en la reducción de las hamacas y sombrillas en las playas de Formentera, una cuestión que ha dicho que ha supuesto un impacto tanto económico como social.

Lo ha dicho al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, en la que se ha confirmado la destitución y el nombramiento de su sucesor, el exalcalde de Llucmajor Joan Jaume Mulet.

Cuestionado acerca de los motivos del cambio, el también vicepresidente primero ha sostenido que se busca "garantizar un mejor servicio y atención a los ciudadanos y a las empresas" en un departamento "enormemente complejo y sensible".

Aunque ha considerado que Ferrer Matas ha desempeñado "un enorme trabajo que ha sido muy complejo y muy difícil", ha puesto sobre la mesa la existencia de "situaciones complicadas" como la "reducción enormemente significativa de hamacas y sombrillas en Formentera".

"Tenemos una situación en Formentera que no se había dado en ejercicios anteriores y que tiene un impacto muy relevante en el interés público que pueda haber en Formentera. Es una situación que preocupa al Govern", ha subrayado.

"Parece haber, y digo que solo lo parece, una importante divergencia entre lo que ha sucedido en ejercicios anteriores y en este, fruto de interpretaciones que son respetables, pero que parecen divergentes. Y el resultado de esta divergencia es un impacto relevante. Lo principal es cumplir la normativa, pero también que hubiera una interpretación que diera lugar a resultados anteriores y que no se produjera el perjuicio que se está produciendo", ha añadido más adelante.

El hecho de que haya playas que "no han podido poner ni tan solo una hamaca", ha sostenido el portavoz, provoca no tan solo un perjuicio económico para los empresarios que han visto rebajadas las autorizaciones para ocupar las playas de Formentera sino también para los bañistas.

"Hablo de quienes van a la playa, quieren alquilar una hamaca y no la tienen. Los ciudadanos que van a la playa las valoran, porque las usan. El mejor análisis para saber si son necesarias o no es si se usan. La calidad de los servicios de las playas se ven resentidos como consecuencia de esta situación. Es una cuestión relevante esta", ha incidido.

"DIFERENCIAS Y DIVERGENCIAS" CON LAFUENTE

El portavoz, asimismo, ha admitido que existían "diferencias y divergencias de criterios" entre la hasta ahora directora general de Costas y su superior directo, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

"Pero todo el mundo conoce el talante del conseller, tranquilo y dialogante. Una cosa es que pueda haber divergencias y otra que estas se atribuyan a cuestiones que van más allá", ha puntualizado.

Sí que ha negado que el Govern haya recibido "presiones" por parte de los empresarios afectados por la reducción de las autorizaciones en las playas de Formentera o que en el PP haya temor por el posible impacto electoral que esto pueda tener.

"No es una cuestión de presiones o no presiones, sino de preocupación. Nos preocupa en el Govern que haya una situación como la que se está viviendo en agosto. Hemos pasado la temporada alta en una situación difícil, que está produciendo pérdidas en la calidad de la prestación del servicio de las playas de Formentera. No son presiones sino preocupación para que esta situación pueda resolverse de la mejor manera posible", ha insistido.

JAUME MULET DEBERÁ SOLUCIONARLO

Costa ha confiado en que el perfil "dialogante y municipalista" de Jaume Mulet sea útil para solucionar esta y otras cuestiones, como el "muy importante retraso de expedientes".

"Si es una cuestión que preocupa al Govern, es evidente que el nuevo director general será una de las cuestiones que abordará y que esperemos que llegue a buen puerto. Pero debo decir que esta no es la única situación", ha subrayado.

El portavoz del Govern ha confiado en que la experiencia como alcalde ayude a Jaume Mulet a "negociar e intentar llegar a acuerdos y tomar las mejores decisiones, siempre cumpliendo con la legislación vigente".

Nacido en Llucmajor en 1967, el nuevo director general cursó estudios de Ciencias Empresariales en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Inició su trayectoria profesional en la administración pública en 1989 como asesor de la Conselleria de Comercio e Industria del Govern.

En 1995 se incorporó al Ayuntamiento de Llucmajor como regidor de Urbanismo y Hacienda. Entre los años 2008 y 2015 ostentó la alcaldía del municipio, etapa durante la cual también presidió el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación y formó parte del Consorcio para el Desarrollo y la Rehabilitación de la Playa de Palma.