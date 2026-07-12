El Govern lanza el Espacio de Datos de Baleares para intercambiar información entre administraciones y empresas

El Govern lanza el Espacio de Datos de Baleares - CAIB

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha el Espacio de Datos de Baleares, una infraestructura global de compartición e interoperabilidad de datos, abierta a administraciones públicas, empresas y entidades del archipiélago, diseñada para facilitar el intercambio seguro, gobernado y confiable de información.

El Espacio de Datos ya está disponible y nace con el objetivo de fomentar una verdadera cultura del dato en la comunidad autónoma, según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa.

Su despliegue permitirá acelerar proyectos de innovación, mejorar la colaboración público-privada, facilitar la reutilización de información de alto valor y generar nuevas oportunidades para los sectores productivos de las islas.

Asimismo, se enmarca en el proyecto de Infraestructura de Gemelos Digitales y Espacio de Datos para la gestión de recursos en las costas de las Islas, una iniciativa orientada a mejorar el conocimiento, la planificación y la gestión sostenible del litoral y de los recursos costeros del archipiélago.

En este marco, la nueva infraestructura actúa como habilitadora para integrar, compartir y gobernar información procedente de distintas fuentes, contribuyendo además a alimentar el Gemelo Digital de las Islas.

Según han destacado, el espacio de datos no solo facilita la interoperabilidad entre administraciones y empresas, sino que también proporciona una base sólida para el desarrollo de modelos, simulaciones y herramientas avanzadas de análisis que permitan anticipar escenarios, optimizar la gestión de recursos y apoyar la toma de decisiones públicas basada en evidencias.

Además, forma parte de la Lista de Confianza del Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED), lo que convierte a Baleares en la única comunidad autónoma con un espacio de datos incluido en este registro.

Para la Conselleria, la inclusión en la Lista de Confianza del CRED supone un hito para el archipiélago, ya que sitúa a la comunidad autónoma en una posición de liderazgo en el desarrollo de espacios de datos confiables.

Este avance permite ofrecer a administraciones y empresas un entorno seguro para compartir información con garantías, bajo reglas claras y con una gobernanza común, ha explicado.

La puesta en marcha de este espacio llega tras la aprobación por parte del Consell de Govern del Decreto de Gestión y Gobierno del Dato, una norma que establece un marco común para ordenar, gobernar y aprovechar los datos públicos con criterios de calidad, seguridad, interoperabilidad, eficiencia y orientación al servicio público.

El Govern considera que los datos son "una palanca fundamental para la modernización de la administración, la competitividad empresarial y la mejora de los servicios a la ciudadanía".

Por ello, la aprobación de este decreto y la disponibilidad del Espacio de Datos representan dos avances complementarios: por un lado, un marco normativo que ordena y garantiza una gestión responsable del dato; por otro, una infraestructura práctica que permite compartirlo, interoperar y generar valor a partir de él.