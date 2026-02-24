El Govern licita un contrato de externalización para agilizar la tramitación de los expedientes de Recursos Hídricos

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno del Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha sacado a licitación, por 1,3 millones de euros, un contrato de externalización para agiliar la tramitación de los expedientes de Recursos Hídricos.

Así lo ha dicho la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno de este martes tras ser preguntada por la diputada de Vox Manuela Cañadas, quien ha pedido medidas para desatascar el embudo en estos permisos.

La líder del Ejecutivo ha subrayado que ante la "falta de recursos y estructura" de Recursos Hídricos que encontró en el cambio de legislatura, el Govern ha ampliado los recursos para agilizar los expedientes.

"El resultado de todas estas medidas es que, si bien se ha duplicado la actividad de este departamento, estos dos años y medio se ha reducido la tramitación a más del 50 por ciento", ha defendido la presidenta.

Así, ha concluido que "falta mucho más" para ser más ágiles en estas tramitaciones. "Estoy convencida que para agilizar la administración encontraremos a Vox y chocaremos con la izquierda", ha zanjado.

De su lado, Cañadas ha sostenido que hay 10.000 viviendas pendientes de tramitación debido al colapso del departamento que afecta a la tramitación de expedientes y licencias de obra.

"Tenemos unas 10.000 viviendas pendientes que frenan la construcción en plena emergencia habitacional y tenemos retrasos en las obras para prevenir y evitar inundaciones", ha advertido.