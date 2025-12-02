El Govern licita las obras del emisario submarino de la depuradora de Binidalí - CAIB

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha sacado a licitación las obras del emisario submarino de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Binidalí, en el término municipal de Maó.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, también se ha sacado a licitación el contrato complementario de dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.

Con estas licitaciones, Abaqua da el paso necesario para completar el sistema de restitución del efluente y poner en funcionamiento la EDAR de Binidalí y la red general de saneamiento y emisario terrestre, cuyas obras se finalizaron en 2007 y no han podido entrar en servicio hasta ahora por falta de emisario submarino.

La puesta en marcha del conjunto permitirá aprovechar plenamente las infraestructuras ya ejecutadas y mejorar el saneamiento de las urbanizaciones costeras conectadas al sistema general gestionado por Abaqua en Maó y Sant Lluís.

El contrato principal, correspondiente a las obras del emisario submarino, cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El anuncio se publicó este lunes 1 de diciembre y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 21 de enero de 2026 a las 19.00 horas, exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En paralelo, se ha sacado a licitación el contrato de dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del emisario submarino, con un presupuesto base de 151.250 euros y un plazo de ejecución de 11 meses.

Este expediente se ha publicado este martes, 2 de diciembre, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 16 de enero de 2026 a las 19.00 horas.

Ambas actuaciones se financian con cargo al canon de saneamiento, lo que permitirá cerrar definitivamente el ciclo de saneamiento en la zona de Binidalí, garantizar el vertido del efluente tratado en condiciones óptimas y reforzar la protección ambiental del litoral menorquín.