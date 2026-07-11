El Govern licita la reforma de los baños de la planta baja del CEIP Rafal Nou de Palma

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de reforma de los baños de la planta baja del CEIP Rafal Nou, en Palma, con un presupuesto base de cerca de 180.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Está previsto que los trabajos se lleven a cabo durante el tercer y cuarto trimestre de 2026, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Esta actuación da continuidad a las mejoras iniciadas el curso pasado en el centro educativo, cuando se ejecutó una primera fase de reforma de los baños que presentaban deficiencias y habían quedado obsoletos.

El proyecto que ahora sale a licitación contempla la reforma de los núcleos de baños de la planta baja que habían quedado pendientes de actuación. En concreto, se renovarán los baños de primaria, los del patio y los del profesorado.