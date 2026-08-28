El Govern llama a la "tranquilidad" en Ceuta para evitar situaciones "que se puedan lamentar"

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha compartido este viernes la "desesperación" de los ceutíes, pero ha llamado a la tranquilidad "para que no se produzcan situaciones que se puedan lamentar" ante la "incapacidad" del Gobierno central para gestionar la crisis.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha manifestado el apoyo del Ejecutivo balear a la ciudadanía de Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, quien ha asegurado que está "al pie del cañón".

"Vemos ministros que no se ponen de acuerdo o que mienten, vemos un presidente que debería estar al pie del cañón y se ha ido de vacaciones, vemos que la integridad de España se ha convertido en una crisis sanitaria y de seguridad", ha destacado Costa.

En este sentido, ha afeado al Gobierno su "incapacidad" e "inoperancia" al "no frenar una violación de la integridad de España".

Respecto a las concentraciones que se desarrollarán en otros puntos de España el 2 de septiembre, Costa ha afirmado que el Govern "comparte las reivindicaciones" de estas manifestaciones.