Torrent de sa Llavanera, en Eivissa - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha llevado a cabo durante el mes de octubre actuaciones de limpieza, conservación y mantenimiento de torrentes en Mallorca, Menorca y Eivissa, con el objetivo de mejorar el estado de los cauces y favorecer su capacidad de desagüe ante lluvias intensas.

Los trabajos han comprendido principalmente el desbroce de vegetación, la retirada de cañas, rizomas y restos acumulados, el acondicionamiento de los cauces y la reparación de muros y paredes de 'pedra seca' en diferentes tramos de la red de torrentes de Baleares.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, en Mallorca, se han desarrollado actuaciones en torrentes de varios municipios.

Entre los tramos con longitudes cuantificadas, destacan los 2.162 metros en el torrente de ses Planes, en Sant Llorenç, y los 1.150 metros en el mismo torrente, en Son Carrió.

También se han ejecutado 709 metros en el torrente d'en Picot, 899 metros en el torrente de na Maians y 835 metros en el torrente de Canyamel.

Además, se han llevado a cabo trabajos de limpieza y desbroce en los torrentes de sa Font des Bosc, en s'Arracó; sa Coma, en Andratx; Pont d'en Blai, en Selva; Marranxa, en Alaró; Búger; Coanegra, en Marratxí; Montblanc, entre Sineu y Maria de la Salut; Sant Miquel, en sa Pobla; Sólleric, en Sencelles, y Son Bordils, en Costitx.

Las intervenciones han combinado trabajos manuales y mecánicos para eliminar la vegetación del lecho y de los márgenes, así como los restos vegetales acumulados. En algunos tramos también se han acondicionado las zonas de acceso.

En Menorca, los trabajos se han concentrado principalmente en el torrente des Vergers de Sant Joan, en Maó, donde se han limpiado y desbrozado 1.114 metros del cauce.

Las actuaciones han incluido la extracción de cañas y rizomas, la retirada de materiales acumulados y la eliminación puntual de arbolado que afectaba al curso del torrente. También se han reparado paredes de 'pedra seca' y de 'marés' y se han acondicionado rampas y accesos.

En el torrente de Puntarró-Santa Catalina se han llevado a cabo intervenciones complementarias de reconstrucción y reparación de paredes de 'pedra seca', con una longitud aproximada de 20 metros.

También se ha construido una tercera estructura transversal de piedra de escollera para contribuir a retener y disipar la energía del agua.

En Eivissa, las actuaciones han afectado al torrente d'en Planes, con 56,2 metros ejecutados, y al torrente de sa Llavanera, con 641,2 metros.

El desarrollo de los trabajos en la isla se ha visto condicionado por la dana registrada durante el mes de octubre, que ha afectado al ritmo de ejecución de las actuaciones previstas.

En conjunto, ha subrayado la Conselleria, las actuaciones se enmarcan en los trabajos ordinarios de conservación y mantenimiento de la red de torrentes de las Islas.