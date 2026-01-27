El Govern moderniza la identidad corporativa de la Fundació Bit, el ParcBit y los CentresBit de Ibiza y Menorca

IBIZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha modernizado la identidad corporativa de la Fundació Bit, el ParcBit y los CentresBit de Ibiza y Menorca, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

Según han asegurado, a partir de ahora, el ecosistema de innovación presenta una línea coherente y alineada que refuerza la convivencia entre las diferentes marcas y submarcas propias.

De este modo, el Ejecutivo autonómico da cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales de la primera línea estratégica del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit que la presidenta del Govern, Marga Prohens, presentó este lunes. Así, se cumple con el objetivo 'Situar y modernizar la marca ParcBit', pilar fundamental de la línea estratégica número 1 'Transformación y revitalización de la identidad corporativa y la comunicación del ParcBit'.

Según ha destacado Conselleria, este objetivo señala como reto situar y modernizar la marca ParcBit para "consolidar una marca robusta y atractiva, que permita diferenciarlo claramente y generar más confianza e interés por parte del ecosistema empresarial hacia el polo de innovación".

Así, en primer lugar, se ha estudiado y analizado el posicionamiento de marca y la percepción del mercado en el ámbito de Baleares y se ha definido una personalidad de marca y el tono de las comunicaciones que se quieren potenciar. Seguidamente, se han renovado y modernizado la marca y la imagen, alineándola con las tendencias actuales. Además, se ha mejorado la convivencia entre las diversas marcas y se ha armonizado la identidad corporativa con la del Govern. También, ya se ha iniciado el proceso de despliegue de la imagen gráfica.

MENORCA

En el caso de Menorca, la renovación de la identidad de marca da por cumplida la actuación 1.1 del Plan de Impulso del CentreBit Menorca, presentado por el Govern en abril del año pasado. El plan de actuaciones contempla una inversión total de 5,8 millones de euros y se presentó después de haber recogido las alegaciones de las empresas.

Así, la actuación 1.1 plantea la necesidad de reconstruir la marca y la web del CentreBit Menorca y señala que se llevará a cabo para todas las marcas vinculadas a la Fundación Bit.

El objetivo, según señala el Plan de Impulso del CentreBit Menorca, es reforzar la posición del ParcBit y de los CentresBit como líderes en el ecosistema empresarial de Baleares.