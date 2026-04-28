El Govern niega que Lafuente se beneficie con la modificación de la ley de puertos: "Los ataques son una mentira"

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Esaterllas, ha negado que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, vaya a beneficiarse con la modificación de la ley de puertos debido a la vinculación de su familia con el puerto menorquín de Addaia.

"Los ataques son una mentira", ha contestado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada por esta cuestión por el portavoz adjunto del grupo socialista, Marc Pons.

El diputado ha recriminado a Estarellas que el Govern no haya entregado toda la documentación solicitada acerca de la declaración patrimonial o la aceptación de la herencia de Lafuente "seis meses después de pedirla".

"Cerraron la Oficina Anticorrupción y ahora entregan la documentación solo si les da la gana y modifican leyes para favorecer a particulares. Pedimos que esta ley no se aplique hasta que todo esto no se aclare", ha dicho.

Estarellas ha defendido la transparencia del Govern --"vamos entregando la información que solicitan", ha apuntado-- y las respuestas ya facilitadas por Lafuente en sede parlamentaria.

"Pero si hay documentación que no se tiene por qué entregarse, no se entrega", ha puntualizado. La consellera ha asegurado que la comisión de ética que tiene que abordar esta cuestión ya está convocada, pero ha considerado que el socialista no está interesado en sus conclusiones.

"Cuando se haga la comisión, ¿enfangará más o se acogerá a lo que diga? Tampoco le irá bien, no se escude en falsas trabas del Govern, porque a usted no le interesa lo que diga la comisión", ha sentenciado.