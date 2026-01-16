El Govern no restringirá la construcción en rústico y culpa a la izquierda de los cinco nuevos chalets semanales

Archivo - Suelo rústico. - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern no contempla la posibilidad de restringir la construcción en suelo rústico y ha culpado a la izquierda de los cinco nuevos chalets que, según un informe de Terraferida, se construyeron en Mallorca entre 2021 y 2024.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Según el informe 'Inventario de la devastación de Mallorca 2015-2024' publicado por Terraferida el jueves, durante esos años en Mallorca se han edificado un total de 846 chalets en suelo rústico, lo que implica unas cinco construcciones semanales.

En total son 546 hectáreas de suelo rústico, de las cuales la mayoría se ha destinado a usos residenciales y turísticos. Ante esta situación, los ecologistas han reclamado una moratoria.

El vicepresidente autonómico, no obstante, ha afirmado que el Govern no tomará "decisiones restrictivas" en ese sentido y respetará la propiedad privada. "Es lo que toca", ha subrayado.

Costa ha considerado que el estudio de Terraferida constata una realidad que se produjo en las dos legislaturas anteriores, bajo gobiernos del Pacte.

"Hay veces que cuando se intentan tomar decisiones para hacer política, el ciudadano tiene miedo y toma decisiones también. Y los ciudadanos, legítimamente, porque no quieren devaluar sus propiedades, reaccionan y piden sus correspondientes licencias", ha expuesto.

El actual Ejecutivo, ha contrapuesto, "dice que pueden estar tranquilos porque no va a tomar ninguna medida" y por ello la ciudadanía "está tranquila".

Prueba de ello, ha apuntado, es que las peticiones para construir viviendas unifamiliares en rústico han caído a la mitad en 2025, de más de 600 a unas 350. "Alguien tiene que pensar por qué han caído a la mitad", ha deslizado.

Costa también ha celebrado que, según el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, la construcción de viviendas plurifamiliares haya subido durante el último año.

"¿Por qué? Porque lo que necesitamos en Baleares son pisos para la gente, para la gente joven, para las personas que tienen unas dificultades inmensas para acceder a una vivienda", ha indicado.