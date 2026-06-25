El Govern ofrece ayuda psicológica a los venezolanos residentes en Baleares con familiares afectados por los terremotos

Una persona en el Consulado de Venezuela en Madrid, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ofrecido ayuda psicológica a los venezolanos residentes en Baleares cuyos familiares, amigos o seres queridos hayan podido verse afectados por los terremotos, que han dejado al menos una treintena de muertos y 700 heridos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado a todos ellos el "apoyo, afecto y solidaridad" del pueblo balear, las condolencias a los familiares de los fallecidos y el deseo de una pronta recuperación a los heridos.

"Estamos desde primera hora en contacto con los venezolanos residentes en Baleares, que están viviendo el día con muchísima angustia y preocupación. Les trasladamos todo el apoyo en estos momentos difíciles y estamos a su total disposición", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves, celebrado de forma excepcional en Eivissa.

El Govern, ha señalado la presidenta, tiene constancia de que varios de los venezolanos que viven en el archipiélago ya han solicitado ayuda psicológica para pasar "estas horas de angustia", algunos de ellos familiares de personas que han sido víctimas de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter.

Prohens ha asegurado que ya se han puesto en marcha los mecanismos para articular este apoyo psicológico a las personas afectadas, "como se hace siempre ante cualquier tipo de catástrofe".

Por otro lado, ha indicado que por el momento no tiene conocimiento que ninguno de los 10.000 baleares que --según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-- residen en Venezuela se hayan visto afectados por los sismos.

La presidenta, preguntada acerca de si el Govern se había podido poner en contacto con alguno de ellos, ha recordado que las labores de "búsqueda y localización" son responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En cualquier caso, se ha puesto a disposición tanto del Gobierno central como de los baleares que residen en Venezuela para colaborar en la manera que sea posible.