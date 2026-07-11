El Govern y OPMallorcamar estudian crear una certificación para restaurantes comprometidos con el pescado local

Archivo - Varias llampugas pescadas en una cesta. - OPMALLORCAMAR - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern y OPMallorcamar estudiarán crear una certificación que permita identificar a aquellos restaurantes que mantienen un compromiso real con la compra y la promoción del pescado y marisco local, comercializado bajo las marcas comerciales Millorquí y Peix Nostrum.

Así lo han acordado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, representantes de OPMallorcamar, armadores del sector del arrastre y la coordinadora del proyecto Calant Xarxes, Elisa Martínez, en una reunión para analizar iniciativas destinadas a reforzar la comercialización del pescado y marisco.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, la certificación serviría para distinguir a los establecimientos que cumplan una serie de requisitos objetivos y verificables, que ahora deberán definirse conjuntamente con el sector.

También se desarrollará una herramienta informática que permitirá localizar de forma sencilla todos los restaurantes que dispongan de este distintivo, clasificados por islas y municipios.

El distintivo se otorgaría tras un proceso de verificación, y podría tener en cuenta aspectos como el porcentaje mínimo de pescado local que ofrece el establecimiento, la identificación de los productos de proximidad en la carta u otros compromisos relacionados con la trazabilidad y la sostenibilidad.

En este sentido, el conseller ha destacado que "el pescado local es un producto de una calidad extraordinaria que necesita seguir ganando presencia en los canales de comercialización".

"Debemos facilitar que el consumidor pueda identificarlo y que los establecimientos que apuestan por él reciban un reconocimiento por su compromiso", ha considerado.

Igualmente, Simonet ha subrayado que "apostar por el producto pesquero de proximidad es apostar también por la sostenibilidad, por el mantenimiento de la pesca profesional y por generar un mayor valor añadido para las capturas de nuestros pescadores".

A su entender, la mejor manera de garantizar el futuro del sector es conseguir que el pescado de las Islas "sea cada vez más valorado y esté más presente tanto en las pescaderías como en los restaurantes".

OPMallorcamar elaborará una primera propuesta con los requisitos que deberán cumplir los establecimientos para obtener esta certificación y, posteriormente, la Conselleria y el sector trabajarán en la definición del modelo, el sistema de control y las posibles vías de financiación antes de presentarlo al sector de la restauración.

Durante el encuentro también se han abordado otras iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del sector pesquero, ha resaltado la Conselleria.

Así, OPMallorcamar redactará un anteproyecto para analizar la viabilidad de un futuro obrador y de una cámara de congelación que permitan aportar mayor valor al pescado capturado, facilitar su conservación y ampliar las posibilidades de distribución y elaboración por parte de restaurantes, hoteles y otros establecimientos de restauración.

Por último, se han tratado otras cuestiones destinadas a seguir mejorando el funcionamiento del sector e incrementar la presencia del pescado y marisco local en el mercado.