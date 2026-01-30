El Govern se opone al "regalo de la residencia legal" y utilizará "todas las vías legales" para frenarlo

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha mostrado su oposición frontal a la regularización extraordinaria de migrantes, que ha calificado como "regalo de la residencia legal", y ha aseverado que utilizará "todas las vías legales" para frenarlo y "defender los intereses de Baleares".

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha reconocido que va a ser difícil que la Comunidad Autónoma pueda alegar un conflicto competencial, ya que Extranjería es una competencia exclusiva del Estado.

Por otro lado, ha advertido que la regularización de 10.000 migrantes en las Islas tensionará todavía más el mercado residencial del archipiélago.

También ha considerado que aquellos que quieran obtener la residencia legal en España y, en concreto en Baleares, tienen que "mostrar la voluntad de conocer" la lengua propia de las Islas.