El Govern pide a Aena "alinear" su política contra el turismo de excesos tras el cartel "monstruoso" del aeropuerto

Archivo - Turistas ingleses en Magaluf, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado a Aena "alinear" su política contra el turismo de excesos por el cartel colocado en la fachada del aparcamiento del aeropuerto de Palma, en el que se puede leer en alemán "lo que pasa en Malle --denominación coloquial de Mallorca en alemán--, se queda en Malle", que ha calificado de "monstruoso".

De esta manera ha reaccionado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al ser preguntado en rueda de prensa por esta campaña promocional desplegada en la "principal puerta de entrada a Baleares".

En ese sentido, ha tachado de "lamentable" que, mientras el Govern hace esfuerzos para compatir este tipo de turismo, se cuelgue un cartel con un mensaje "desafortunado, por intereses económicos".

Por este motivo, ha reivindicado que el Govern y distintos grupos parlamentarios hayan promovido una iniciativa legislativa para reclamar mayor capacidad de gestión en los aeropuertos de Baleares, una ley que tendrá que ser debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.

"No se puede permitir mensajes contra una cuestión tan sensible y si el Govern va en una línea, no puede ser que Aena vaya en sentido contrario", ha alegado.

Aún así, ha remarcado que "no es la primera vez", puesto que en este caso ha sido un cartel pero ha citado la "faraónica" ampliación que se ha proyectado para el aeropuerto de Eivissa.

Costa ha destacado que esta defensa de la política turística del Govern "no es un capricho", ya que, a su manera de entender, es la que demandan los ciudadanos de Baleares, por lo que ha pedido que Aena "adapte" su política a la de los baleares.