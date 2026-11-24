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PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado al Gobierno central una ayuda "constante, fiable y eficiente" para el transporte público de Baleares y ha recriminado que las aportaciones entre 2023 y 2025 para la gratuidad del transporte público, solo hayan cubierto alrededor del 30% del total.

De esta modo ha reaccionado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ante la "sorpresa" que le ha supuesto la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un nuevo decreto que posibilitará la gratuidad del transporte público en Baleares durante 2027.

El representante del Govern ha aseverado que no tenían noticias "hasta la fecha" de esta medida y que no habían recibido "ninguna comunicación" por parte del ya exministro de Transportes Óscar Puente, ni de su sucesor en el cargo, Carlos Cuerpo.

Aún así, ha alegado que el Govern tenía previsto en el techo de gasto la gratuidad para este 2027 y ha recriminado que la aportación del Gobierno central para el transporte público en Baleares haya cambiado "año tras año".

Por eso, ha resaltado que quien asume esta gratuidad estarían siendo el Govern, el Ayuntamiento de Palma y los Consells insulares de Menorca, Eivissa y Formentera.

Preguntado por la postura que tendrá el PP en la Diputación Permanente del Congreso en la votación de este decreto, ha sostenido que "no se puede aventurar" la decisión concreta hasta que no examinen este "sorpresivo" decreto y, una vez se haga, "se actuará en consecuencia".

Sobre el uso que podría estar haciendo el Ejecutivo central del Consejo de Ministros días antes de la celebración de las elecciones del 29 de noviembre, ha considerado que la manera en que se ha empleado la Diputación Permanente ha sido "torticera", dado que ha aprobado decretos que había rechazado el pleno de la Cámara Baja y este decreto de ayudas al transporte y los otros tramitados serían "más de lo mismo".

EL PSIB PIDE EL APOYO DEL PP EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

El diputado del PSIB y candidato a las elecciones generales al Congreso por Baleares Marc Pons ha apuntado que la prórroga de la gratuidad del transporte público marca la "diferencia" entre quienes "defienden los servicios públicos de calidad" y los que "los debilitan o siembran dudas de manera permanente".

Asimismo, ha reprochado a Mateo que la semana pasada cuestionara la gratuidad del transporte o que en el Ayuntamiento de Palma la llegaran a "rechazar".

Por eso, ha reivindicado que el "compromiso claro" para que el transporte público en Baleares sea gratuito en 2027, lo que, a su juicio, demostraría el "compromiso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Baleares.

Pons también ha puesto en valor el "esfuerzo" que habría hecho la presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSIB para el 29N, Francina Armengol, que habría hecho entender al Gobierno que la gratuidad del transporte público debía tener continuidad.

De cara a la votación en la Diputación Permanente de esta medida, que se hará este jueves, ha solicitado al PP su voto a favor y no "ponerse de perfil" ante una decisión que ha considerado que es "buena", simplemente para "jugar siempre a la contra".

Al mismo tiempo, Pons ha pedido al Govern que mejore el transporte público y aproveche estos recursos públicos de la gratuidad para dar un "salto adelante" en calidad.