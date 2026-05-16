El Govern pone en marcha una herramienta para conocer la ciberseguridad de empresas e instituciones

Archivo - Teclado de un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto a disposición de las empresas e instituciones de Baleares una herramienta gratuita de autodiagnóstico de ciberseguridad que permite conocer el estado de seguridad tecnológica de cada organización y detectar posibles vulnerabilidades.

La herramienta, accesible en línea, está dirigida a empresas, entidades e instituciones que quieran realizar una primera evaluación de su situación en materia de ciberseguridad, de forma sencilla y sin necesidad de contar con conocimientos técnicos especializados.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha señalado en una nota de prensa que las organizaciones, a través de un cuestionario, pueden analizar cómo utilizan y gestionan la tecnología en su actividad diaria y obtener una valoración clara de su nivel de madurez tecnológica.

El autodiagnóstico evalúa aspectos clave como la infraestructura tecnológica (equipos, servidores y redes), el uso de herramientas digitales, como correo electrónico, aplicaciones de negocio o herramientas colaborativas, las conexiones remotas y la gestión de la información, incluyendo datos sensibles, documentación interna y sistemas de almacenamiento.

Al finalizar el cuestionario, el sistema ofrece un resultado práctico con recomendaciones adaptadas al nivel de madurez de cada organización. Estas orientaciones permiten identificar qué aspectos deben mejorarse primero, priorizar riesgos y avanzar hacia una gestión tecnológica más segura y resiliente.

Además de la herramienta de autodiagnóstico, el Centro Balear de Ciberseguridad pone a disposición de las empresas una ventanilla de asesoramiento para solicitar acompañamiento experto en la realización de auditorías, interpretar los resultados obtenidos y avanzar en la implementación de las recomendaciones.

El servicio contempla también el acceso a licencias gratuitas de 'software' para facilitar el despliegue de algunas de las mejoras identificadas tras el diagnóstico.