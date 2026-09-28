El Govern presenta un programa para formar en seguridad y emergencias a más de 36.000 alumnos - CAIB

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

EL Govern ha presentado la iniciativa 'Educació X Emergències', un programa destinado a impartir formaciones en materia de seguridad y protección civil a un total de 36.244 alumnos de centros educativos de Baleares durante el curso 2026-2027.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, han expuesto este lunes el proyecto en el IES Emili Darder de Palma acompañados por los responsables de las áreas de Planificación Educativa y Emergencias.

El programa formativo se dirige a los estudiantes de los últimos cursos de cada etapa: sexto de educación infantil, sexto de educación primaria y cuarto de ESO. Mediante el material adaptado a cada etapa, se explicará cómo actuar en casos de inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales o riesgos tecnológicos, como son los accidentes industriales, químicos o de transporte de mercancías peligrosas.

Por islas, el programa llegará a 29.072 alumnos en Mallorca, 4.142 en Eivissa, 2.763 en Menorca y 267 en Formentera. Las clases sumarán un total de 3.624 horas lectivas en el archipiélago, divididas en bloques de cuatro horas para secundaria y dos horas para las etapas de infantil y primaria.

Las sesiones serán impartidas conjuntamente por docentes y miembros de los cuerpos de seguridad y emergencias. Un total de 907 docentes y 209 profesionales de emergencias ya han completado la capacitación en la plataforma del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y el próximo 10 de noviembre se celebrará una tercera jornada formativa para incorporar al profesorado que no pudo asistir a las convocatorias previas.

Esta acción coincide con la implantación del nuevo protocolo de actuación ante emergencias y fenómenos meteorológicos adversos en los centros educativos, que establece las actuaciones que deben llevar a cabo los equipos directivos, el profesorado y el personal de administración y servicios para garantizar la seguridad del alumnado y asegurar la continuidad de la actividad educativa.