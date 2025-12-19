El Govern ratifica el acuerdo para abonar el 2,9% a los docentes de la escuela concertada

Archivo - Colegio - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado el acuerdo de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada del pasado 4 de diciembre para hacer efectivo el pago del incremento salarial del 2,9 por ciento que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de los centros educativos concertados.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, se da así cumplimiento a los compromisos de la Conselleria de Educación y Universidades con las organizaciones sindicales y patronales.

Tras varias reuniones con sindicatos y patronales, la Conselleria acordó el pago de aproximadamente 15 millones de euros en dos fases: una primera, durante 2026, y una segunda, a lo largo de 2027, siempre condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

El acuerdo incluye también una cláusula que prevé que, de ser posible a nivel presupuestario, se adelantará la recuperación de los porcentajes abordados.

La decisión llega tras un proceso de negociación con las patronales y las organizaciones sindicales del sector, que firmaron el acuerdo en el seno de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada.

Este acuerdo beneficiará a unos 5.000 docentes de los centros concertados de Baleares e incluye también a los profesores jubilados afectados por la congelación salarial.