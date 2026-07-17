El Govern recepciona las obras de mejora del CEIP Can Pastilla y los IES Llucmajor y Antoni Maura

Cubierta de la pista deportiva del IES Llucmajor - CAIB

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha recepcionado esta semana dos actuaciones de mejora ejecutadas en centros educativos de Mallorca, la reforma de la cubierta de la pista deportiva del IES Llucmajor y la reforma integral de los baños del IES Antoni Maura de Palma.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, en el IES Llucmajor, la actuación, con un presupuesto de 153.282 euros, ha permitido rehabilitar la cubierta de la pista deportiva para garantizar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura.

Las obras han incluido el saneamiento de la parte superior de los pilares de hormigón afectados por filtraciones de agua y el refuerzo de su capacidad con láminas de fibra de carbono. También se ha actuado sobre la estructura metálica de la cubierta, recuperando su protección anticorrosiva, y se han reparado los canales y bajantes de recogida de agua para evitar nuevas filtraciones.

En el IES Antoni Maura de Palma, la intervención ha supuesto una inversión de 292.760 euros y ha consistido en la reforma integral de los cinco núcleos de baños, distribuidos entre diferentes edificios y plantas del centro, con el objetivo de modernizar las instalaciones y mejorar su funcionalidad, higiene y accesibilidad.

La actuación ha permitido renovar un total de 33 inodoros y 22 lavabos, además de construir un nuevo baño accesible adaptado a las necesidades de toda la comunidad educativa.

Por último, en el CEIP Can Pastilla se han recepcionado las obras de mejora de las cubiertas y de reparación de diferentes patologías constructivas del centro. La inversión para realizar estas actuaciones ha sido de 245.561 euros.

Los trabajos han incluido la reparación de la estructura metálica de los porches, la restauración de fachadas, la reposición de las cubiertas planas con un nuevo sistema de aislamiento e impermeabilización, así como la rehabilitación puntual de pilares y forjados. También se han ejecutado mejoras en revestimientos interiores y techos, con el objetivo de reforzar la seguridad, la eficiencia energética y el confort de las instalaciones educativas.