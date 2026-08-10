El Govern recuerda que los trabajadores deben estar documentados para acceder a las zonas restringidas por el eclipse

Archivo - Un coche de emergencias en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha recordado a las personas que tengan que trabajar durante el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto la necesidad de llevar la documentación necesaria para acceder a las zonas con restricciones.

Los trabajadores de los establecimientos situados en las áreas afectadas tendrán que presentar el contrato de trabajo, el certificado de empresa o las nóminas, con el objetivo de poder justificar su desplazamiento.

Aunque el dispositivo de seguridad no impide moverse, sí se cortará o se regulará el tráfico en los accesos de una veintena de carreteras que llevan a espacios naturales, faros, miradores y playas.

El objetivo, ha remarcado la Conselleria en un comunicado, es que no se colapsen y para que los servicios de emergencia puedan llegar siempre que haga falta. Durante las horas de restricción no se podrá acceder con vehículo o el acceso quedará limitado, salvo los colectivos exceptuados.

La previsión general es que el tráfico en estas carreteras quede restringido a partir de las 15.00 horas, a pesar de que los cortes se podrán avanzar si las autoridades lo consideran necesario. En cualquier caso, sí podrán circular por las zonas restringidas los residentes, los trabajadores del área y el resto de las personas que acrediten debidamente el motivo del desplazamiento.

Las autoridades han subrayado la necesidad de planificar los desplazamientos con tiempo y evitar al máximo los trayectos innecesarios, tanto por parte de los residentes como de los turistas, para evitar retenciones y garantizar una observación segura del eclipse.

LAS EXCEPCIONES DE PALMA Y SANT JOSEP

Sin embargo, en el caso de la Playa de Palma, el Ayuntamiento de Palma ha creado un sistema de registro mediante un código QR para autorizar el acceso a los colectivos afectados, como es el caso de los trabajadores.

En ese sentido, para acceder con vehículo privado antes de las 12.00 horas, el personal de la zona necesitará dicha credencial digital. Estas acreditaciones solo serán requeridas para quien deba acceder en vehículo privado, por lo que las personas que se desplacen en transporte público, a pie o por medios no motorizados no necesitarán ningún tipo de permiso.

Por su parte, en Sant Josep de sa Talaia, el Ayuntamiento también ha habilitado un formulario para solicitar el acceso a las zonas sujetas a restricciones de tráfico.

Las personas, empresas o vehículos que necesiten acceder a ellas tendrán que rellenar la solicitud y aportar la documentación acreditativa pertinente. La respuesta se enviará por correo electrónico y la autorización, cuando sea concedida, será válida únicamente para la persona o entidad identificada y para la matrícula, zona, fecha y horario autorizados.