El Govern reparte entre las administraciones los 63 millones del Estado para la gratuidad del transporte

Archivo - Autobuses de la red TIB. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el acuerdo de distribución de la aportación de 63 millones de euros de bonificación estatal para la financiación del transporte público de Baleares para 2025, una vez se ha publicado este jueves la Ley estatal de movilidad sostenible que prevé esta aportación al archipiélago.

Esta cuantía del Gobierno central complementa la aportación de fondos propios de las diversas administraciones gestoras del transporte público en las Islas para hacer efectiva la gratuidad del transporte público en la comunidad autónoma, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

La nueva Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, modifica el Real Decreto Ley estatal aprobado a principios del mes de enero --que no fijaba una cuantía de la ayuda estatal por este concepto-- y establece la aportación de 63 millones de euros de ayuda para conceder a la Comunidad Autónoma para el establecimiento de un descuento del 100 por 100 para usuarios recurrentes en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre del archipiélago.

Tal y como prevé la Ley estatal, la Administración autonómica recibirá un anticipo equivalente al 65 por ciento de la ayuda, a abonar durante este año 2025 y que representa un total de 40,95 millones de euros, y el resto (22,05 millones), en 2026.

Así, una vez ha entrado en vigor la normativa estatal, el Consell de Govern ha aprobado la distribución del fondo para compensar, proporcionalmente, a las administraciones o empresas gestoras de los servicios de transporte terrestre colectivo en el ámbito de Baleares.

El acuerdo asigna 30,7 millones de euros a la financiación del servicio de autobús urbano de la EMT de Palma; 22,5 millones a los servicios de autobús interurbano de la red TIB de Mallorca (15,2 millones) y del tren y el metro de Mallorca (7,3 millones).

Asimismo, asigna 9,8 millones a los servicios de autobús que gestionan en cada isla los consells insulares de Ibiza (6 millones), Menorca (3 millones) y Formentera (0,5 millones).

La distribución de la aportación estatal se ha realizado atendiendo a los ingresos tarifarios totales que dichas administraciones y entidades gestoras del transporte en las islas han dejado de obtener a consecuencia del establecimiento del descuento del 100% en el precio de los abonos y títulos multiviaje aplicado durante los meses de 2025 y las estimaciones para el resto del año.

También se han tenido en consideración otras ayudas que estas entidades tienen posibilidad de obtener por este concepto y las bonificaciones que asumen con fondos propios.