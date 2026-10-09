El Govern se reunirá con los sectores económicos de Baleares para escuchar sus demandas frente a la escala inflacionaria

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, reunido con los representantes de diferentes sectores económicos. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern se reunirá a partir de la semana que viene con los sectores económicos de Baleares para escuchar sus demandas para hacer frente a la escala inflacionaria, especialmente por el incremento de los precios de los hidrocarburos.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

"La idea del Govern, ahora mismo, es escuchar cuál es el impacto que está provocando la crisis inflacionaria en los sectores económicos de Baleares", ha señalado Costa.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación no ha querido desvelar qué posibles medidas se podrían aplicar. "En su momento veremos si se pueden adoptar y en qué términos se adoptan", ha subrayado. En cualquier caso, serán para tratar de paliar una espiral inflacionaria que está teniendo repercusión en el precio de la cesta de la compra.

Primero, sin embargo, el Govern quiere escuchar las propuestas de los sectores económicos, que seguramente serán los mismos con los que en abril se pactaron los 160 millones de euros en ayudas por la guerra de Oriente Medio, y estudiar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros --aún pendiente de convalidación parlamentaria-- para aliviar los precios de la gasolina y el diésel.