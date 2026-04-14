El Govern solicita una reunión con Hacienda para renegociar el REB y reclamar más inversiones en infraestructuras

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha solicitado al Ministerio de Hacienda una reunión en la que tratar una renegociación del Régimen Especial de Baleares (REB) y una mayor participación el Estado en materia de infraestructuras ferroviarias y de carreteras.

Estas son algunas de las cuestiones que le ha trasladado en una carta el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que le ha solicitado formalmente una reunión de trabajo para abordar las principales cuestiones que afectan a Baleares.

En la carta, el vicepresidente ha felicitado al ministro por su nombramiento y le ha planteado la voluntad del Govern de mantener una relación de "colaboración institucional, basada en el diálogo y el respeto competencial", con el objetivo de "avanzar en soluciones" que beneficien a los ciudadanos de Baleares.

Entre los asuntos prioritarios, Costa ha destacado la necesidad de renegociar el Régimen Especial de Baleares (REB). En este sentido, ha sugerido una modificación del límite temporal de las medidas fiscales para establecer su carácter permanente con cláusulas de revisión, así como la ampliación de los beneficios a sectores estratégicos como el de la innovación.

El vicepresidente también ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que el Gobierno de España pretenda que las inversiones en infraestructuras deban financiarse a través del Factor de Insularidad.

"El Govern defiende que este instrumento debe ser complementario y no sustitutivo de los convenios de carreteras y ferroviario, que en estos momentos no se han recuperado. Actualmente, tanto el Govern como los Consells insulares asumen con recursos propios la ejecución de infraestructuras esenciales, una situación que se considera insostenible a medio plazo", ha sostenido.

Asimismo, el Govern ha insistido en la necesidad de que el Estado "acompañe" a Baleares ante las instituciones europeas para conseguir un régimen de minimis específico y diferenciado. Esta reivindicación la han calificado "clave" para garantizar la competitividad del tejido empresarial balear frente al tejido empresarial continental, especialmente en el "contexto actual marcado por las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio".

Por último, el vicepresidente ha trasladado el rechazo del Govern a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España.

Sobre este asunto, ha subrayado que se ha negociado "fuera de los canales multilaterales" y que "no incorpora ninguna de las reivindicaciones de Baleares", además de introducir elementos que "afectan a la autonomía tributaria".

Sin embargo, ha valorado que se haya presentado una propuesta como "punto de partida" para reanudar la negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para "buscar el consenso con el conjunto de comunidades autónomas".