El Govern tramita tres nuevas promociones públicas con 49 viviendas en Ferreries.

MENORCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern está tramitando tres nuevas promociones públicas con 49 viviendas en Ferreries con la colaboración del Consell de Menorca y el Ayuntamiento de la localidad.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el alcalde de Ferreries, Pedro Pons Huguet, han informado de los tres proyectos de promoción pública que el Ibavi construirá en Ferreries y que sumarán 49 viviendas de protección pública de alquiler.

"Serán las primeras promociones del Ibavi en el municipio en casi 15 años y la mayor construcción de vivienda pública hasta la fecha en Ferreries", ha dicho Mateo.

Se trata de tres promociones en tramitación por parte del Ibavi por distintas vías. Una de las promociones, con una previsión de 21 viviendas, será construida en un solar adquirido por el Ayuntamiento de Ferreries, con una aportación del Consell de Menorca.

Una segunda promoción, de 20 viviendas, se ubicará en un solar que el Ibavi ha comprado mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, y una promoción, de ocho viviendas, en un solar cedido por el Ayuntamiento de Ferreries.

Tal y como ha destacado el conseller, estas actuaciones suponen "un impulso muy importante de la vivienda pública en Ferreries, dado que estas nuevas promociones permitirán disponer de cerca de 50 viviendas de protección pública para residentes, las primeras en casi 15 años", y teniendo en cuenta que el Ibavi gestiona una única promoción de 24 viviendas en el municipio. El presupuesto global estimado es de 9,1 millones de euros y se trabaja con la previsión de poder iniciar las obras a lo largo de 2026.

La colaboración entre administraciones facilitará la puesta en marcha de una nueva promoción en un solar en la avenida Son Morera, situado junto al bloque de viviendas que el Ibavi gestiona en Ferreries y para ello se llevará a cabo una agrupación de parcelas.

El Ayuntamiento compra el terreno, de 546 metros cuadrados adyacente a la parcela donde se encuentra la promoción existente, y se lo cederá al Ibavi, en una operación en la que participa el Consell de Menorca y que será posible gracias a una aportación de la institución insular de 442.430 euros.

En esta promoción, impulsada de manera conjunta por el Govern, el Consell y el Ayuntamiento, la previsión es construir 21 viviendas, dos adaptadas para personas con discapacidad, en tres plantas. La superficie construida será de 1.730 metros cuadrados y se prevé un aparcamiento subterráneo. El presupuesto inicial estimado es de 4,1 millones de euros.

Además, el Ibavi incorpora una nueva promoción gracias a la compra de un solar por tanteo y retracto. Se trata de un solar de 895 metros cuadrados, ubicado en la calle Migjorn Gran, 41-47 y que ha sido adquirido por el Ibavi por 238.000 euros.

La previsión es construir 20 viviendas de entre una y dos habitaciones, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, en tres plantas, en una superficie construida de 1.580 metros cuadrados. El presupuesto inicial estimado es de 3,2 millones de euros.

Ambas promociones se suman al proyecto de construcción de ocho viviendas en un solar municipal que el Ayuntamiento cedió al Ibavi mediante un convenio firmado en marzo de 2024.

En este solar, de 552 metros cuadrados , situado en la calle Jaume Mascaró, 32, la previsión es construir ocho viviendas, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.

En una superficie construida de 1.065 metros cuadrados, se plantean dos plantas, con viviendas de dos habitaciones y un local en planta baja. El presupuesto estimado es de casi 1,8 millones.

En este caso, el proyecto ya fue adjudicado y se encuentra en fase de redacción. Respecto a las dos promociones de 21 y 20 viviendas, ambas se beneficiarán del procedimiento exprés para acelerar la promoción pública de vivienda que ha sido incorporado por el Govern en la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Esta figura permite acortar los plazos de tramitación -una reducción de 1 o 2 años en la mayoría de municipios e incluso de 3 años en algunos casos- y así se licitan en un mismo paquete la redacción del proyecto básico y del ejecutivo, así como la dirección de obra.

Esta Ley es la que también establece el requisito de 5 años de residencia en Baleares para optar a las viviendas públicas o de precio limitado. De esta forma, se refuerza el plan de choque iniciado en esta legislatura por el Govern, en el que uno de sus ejes es la promoción pública.

En Menorca, el Ibavi está impulsando más de 200 viviendas públicas en nuevas promociones que se encuentran en planificación o con los trámites iniciados, cifra que se incrementará a medida que se avance en las conversaciones abiertas con los ayuntamientos.