El Govern transfiere casi siete millones de euros del fondo de gestión de residuos al Consell de Mallorca

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía a tramitar la transferencia de 6,9 millones de euros al Consell de Mallorca procedentes del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos.

Estos recursos provienen del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos correspondiente a 2023, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

La normativa establece que los ingresos recaudados se destinarán al Fondo de Prevención y Gestión de Residuos, creado para impulsar actuaciones relacionadas con la prevención, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.

El importe total disponible del fondo correspondiente al ejercicio 2023 es de 9,84 millones de euros, que se distribuyen entre los consells insulares según la recaudación efectiva obtenida en cada isla y garantizando el equilibrio territorial. En el caso de Mallorca, le corresponde el 70,6% del total.