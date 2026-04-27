El Govern informa a la Inspección de Trabajo de la situación de los funcionarios de Justicia que no están dados de alta

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha informado a la Inspección de Trabajo acerca de la situación que, tal y como ha denunciado públicamente el CSIF, afecta a varios trabajadores de la administración de Justicia que estarían trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Lo ha hecho después de que la consellera del ramo, Catalina Cabrer, y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Mari Luz Moreno, hayan mantenido este lunes una reunión con los responsables sindicales que han advertido de estas supuestas irregularidades.

El sindicato, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha puesto de manifiesto que la situación denunciada afecta a aproximadamente medio centenar de trabajadores que han tomado posesión de su plaza tras un proceso de estabilización, así como a una docena de trabajadores interinos.

También han indicado que en los últimos días algunos de estos casos se han empezado a regularizar, aunque en determinados casos se han producido errores en la tramitación.

En este sentido, los representantes de los trabajadores han expuesto el caso concreto de una funcionaria que se incorporó en febrero y ha sido dada de alta con fecha de abril.

Desde CSIF han considerado que estas "disfunciones" están relacionadas con la falta de personal en la gerencia de la administración de Justicia.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, exigió al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "actúe" si se confirma que estos funcionarios están trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social.

"Es el 'summum' del caos y del despropósito", dijo al ser preguntado por las críticas del CSIF en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern del pasado viernes.

El conseller reclamó a Rodríguez que "se aplique a si mismo lo que le haría a cualquier administración o empresa en la que se encontraran personas trabajando sin la correspondiente alta en la Seguridad Social".

OTRAS CUESTIONES DE LA REUNIÓN

Durante el encuentro de este lunes también se han tratado otras cuestiones como la falta de equipos informáticos que, según los funcionarios, impide que alguno de ellos pueda desarrollar sus funciones con normalidad.

Los trabajadores también han puesto sobre la mesa el impacto que esta situación tiene en la salud laboral de la plantilla, con un incremento de bajas asociadas al estrés y la ansiedad.

Por otro lado, el sindicato ha informado de la existencia de un acuerdo con Función Pública de Madrid que no se estaría aplicando y ha puesto de manifiesto el elevado porcentaje de personal interino dentro de la plantilla. En este sentido, ha sostenido que si no se incrementa el plus de insularidad seguirá siendo complicado cubrir plazas.