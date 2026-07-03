El Govern vaticina una saturación de los servicios públicos por la regularización extraordinaria

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa
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Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 13:14
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   PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha avisado que la regularización extraordinaria de personas migrantes supondrá una mayor saturación de los servicios públicos y un impacto en el precio de la vivienda.

   En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha acusado al Gobierno de España de impulsar este proceso "sin planificación y sin consenso".

   "Quien carga con esta gestión son el conjunto de los ciudadanos, los servicios públicos y las comunidades autónomas y ayuntamientos", ha criticado.

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