El delegado del Gobierno expresa satisfacción por la regularización y subraya que se dignifica a miles de personas

Archivo - El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha trasladado este viernes su satisfacción por cómo se ha desarrollado el proceso extraordinario de regularización y ha subrayado que supone dignificar a miles de personas que ya trabajaban en las Islas y que ahora lo harán con plenos derechos y deberes.

En una rueda de prensa, el representante del Ejecutivo central en el archipiélago ha confrontado el discurso positivo del Gobierno central, que mantiene que la regularización redundará en la generación de riqueza y que supone un ataque a la economía sumergida; frente al discurso del Govern balear que, asumiendo los postulados de la ultraderecha, está culpabilizando al proceso del deterioro de los servicios públicos.

A juicio de Rodríguez, estos discursos de "inoculación del miedo" son los que se tienen que combatir. "Hay que combatir el falso relato del Govern, que culpa a los migrantes de la tensión y la falta de recursos en los servicios públicos", ha afirmado. El delegado ha acusado al Ejecutivo autonómico de "querer trabajadores, pero invisibilizados, y que no estén en los centros de salud".