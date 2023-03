Un grupo de expertos de un proyecto europeo visita PalmaActiva para interesarse por sus servicios de emprendimiento

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos de un proyecto europeo ha visitado esta semana las instalaciones de PalmaActiva para interesarse por sus servicios de emprendimiento, según ha informado el Ayuntamiento.

En concreto, los representantes europeos han mostrado interés en conocer cómo los jóvenes y personas emprendedoras pueden desarrollar proyectos en un centro de empresas y coworking municipales.

Las instituciones que han asistido a la visita son Foundation of European Regions for Research in Education and Training, de Francia; AFPA (Centro de aprendizaje de adultos de Francia); Pour la Solidarité (Think tank europeo de Bélgica); Dutch Foundation of Innovation- Welfare 2Work, de Países Bajos; Smart Coop (Red de Cooperativas para impulsar proyectos comunes, de Bélgica; y Centro di Solidarità di Reggio Emilia, de Italia.

El gerente de PalmaActiva, Miquel Carranza, fue el encargado de recibir a los visitantes. Personal técnico les expuso la labor de PalmaActiva, las áreas en las que trabaja (empleo, formación y promoción económica) y cómo se ayuda a desarrollar proyectos empresariales.

Después se han visitado algunos locales del centro de empresas y el espacio de coworking.