La Guardia Civil detiene a un hombre que fue pillado tratando de robar en una gasolinera de Algaida

Archivo - Agente de la Guardia Civil en Magaluf - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Llucmajor ha detenido a un hombre que fue pillado in fraganti mientras trataba de robar en una gasolinera de Algaida.

Según han indicado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado domingo de madrugada, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Benemérita recibió un aviso de la Central Operativa de Servicios, informándoles de la posible comisión de un delito de robo con fuerza en una gasolinera.

Los agentes acudieron al lugar y se encontraron con la puerta lateral del establecimiento rota y dentro a un individuo oculto detrás de una nevera. El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de un juzgado de Palma.