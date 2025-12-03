La Guardia Civil resuelve el accidente mortal de Alcúdia: la responsable fue una de las heridas y no el fallecido

Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga como supuesta autora de un delito de homicidio y tres de lesiones, todos ellos por imprudencia grave, a la mujer que supuestamente ocasionó el accidente de tráfico mortal ocurrido el pasado 15 de noviembre en Alcúdia.

El siniestro mortal ocurrió en la carretera Ma-3460 y consistió en una colisión frontal entre dos vehículos que dejó un fallecido y cuatro heridos graves, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

En el turismo responsable del accidente, dado que se incorproó en sentido contrario en una glorieta, viajaban un hombre de 53 años --el finalmente fallecido-- y una mujer de 29, ambos originarios de Países Bajos.

La joven afirmó que quien conducía era el hombre, pero no existían testigos que pudieran confirmar tal extremo.

Así, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil abrieron una investigación y determinaron que la persona que realmente iba al volante en el momento del siniestro era ella.

Es por ello que ahora se le imputan la comisión de un delito de homicidio y tres de lesiones, todos por imprudencia grave, que podrían acarrearle penas de uno a cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir durante seis años.