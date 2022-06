Güilis y Save The Med, entre los ganadores para llamamientos de contratación en creación, mediación e investigación

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric ha hecho públicos este martes los proyectos que el jurado ha escogido para los llamamientos para la contratación de proyectos de creación e investigación, así como de mediación artística del CAC 2022.

Los ganadores han sido los proyectos de creación 'Güelcome', del Colectivo Güilis, y 'We Have long Lived With', del colectivo El Palomar. Respecto al proyecto de investigación, ha ganado 'La bussejadora', de Laia Ventayol.

En el caso de los proyectos de mediación han resultado ganadores 'Back4the future', de Fundación Save the Med; 'La performance com a punt de partida', de la Asociación La Lioparda, y 'Dona-li colors a Son Gotleu. Art mural com a mediador de diàlegs comunitaris', de Rosa del Barco.

El jurado ha estado formado por profesionales que ha propuesto la Comisión Delegada de Artes Visuales del Consejo Municipal de la Cultura y la Dirección General de Artes Visuales.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma, el llamamiento a la contratación de dos proyectos de creación es para iniciativas que están en curso o que deban generarse. Uno de los objetivos es mostrar la diversidad de disciplinas y la hibridación de lenguajes que caracterizan las prácticas artísticas contemporáneas, por lo que caben todas las técnicas y lenguajes de las artes visuales.

En cuanto al proyecto de investigación, el llamamiento es para propuestas que investiguen aspectos concretos, abran nuevas líneas de reflexión dentro de la historia del arte y traten aspectos críticos y estéticos dentro del campo de las artes visuales contemporáneas. Además, se demanda un retorno a la ciudadanía de Palma, en forma de conferencia, taller, publicación, salida al espacio público o cualquier otro formato que proponga el artista.