Habtur cuestiona los datos sobre oferta ilegal en Mallorca y dice que sin son reales, Rodríguez tendría que dimitir

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación de viviendas turísticas de Baleares Habtur ha puesto en duda este viernes los datos difundidos por el Consell de Mallorca en relación a la oferta ilegal, que alcanzaría el 40 por ciento en las plataformas.

En un comunicado, la patronal del alquiler turístico ha calificado los datos como "cuestionables" y ha criticado el derroche de dinero público en el estudio que ha arrojado estas cifras. "Dudamos firmemente de la fiabilidad de estas cifras. El Consell admite que ha utilizado una plataforma privada para detectar y categorizar inmuebles, pero no ha publicado la metodología ni los márgenes de error", han indicado.

Para la asociación, esta metodología no permite validar una radiografía real, al tiempo que ha exigido saber cuánto ha costado este contrato y con qué criterios técnicos se ha adjudicado.

Habtur ha reclamado transparencia y que se dé a conocer la metodología completa, así como el contrato y las facturas asociadas a la empresa que ha realizado el estudio y un informe técnico firmado por los responsables.

CONTRADICCIÓN CON LA REALIDAD DEL SECTOR

A juicio de la patronal del alquiler turístico, los datos que maneja el sector no se acercan en ningún caso a este 40 por ciento. Sin una auditoría independiente, este porcentaje es, como mínimo, "poco creíble y contribuye a generar alarma, estigmatizar operadores legales y distorsionar el debate público".

Además, para la asociación, si la oferta ilegal anunciada en plataformas llegara al 40 por ciento, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, como responsable de la inspección turística y en el cargo desde hace más de dos años, "habría fracasado en su obligación de control y tendría que dimitir inmediatamente".