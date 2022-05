Habtur lamenta la "poca sensibilidad" del Govern con el alquiler vacacional

PALMA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur), Maria Ginard, ha reiterado el rechazo de la entidad a la nueva ley turística y ha lamentado la "poca sensibilidad" del Govern con el alquiler vacacional.

En declaraciones a los medios durante el debate y votación en el Parlament de la ley turística, Ginard ha recordado la oposición de la entidad a la norma "desde el minuto uno".

Ginard ha lamentado que no se haya solucionado la cuestión de las 90.000 plazas de alquiler turístico en riesgo de desaparición y ha criticado que el Ejecutivo autonómico no sea sensible con un sector "que reparte la riqueza, aporta beneficios a la oferta complementaria y permite desestacionalizar."