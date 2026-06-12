¿Qué hacer ante un incendio como el de Magaluf?: os bomberos recomiendan cerrar todas las puertas y esperar el rescate

Varios bomberos trabajando en el lugar el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos, ante situaciones como la vivida en el incendio de un edificio de Magaluf (Calvià) que este jueves se cobró dos vidas, recomiendan cerrar cuantas más puertas mejor.

De este modo se crean una serie de "barreras" que frenan el avance de las llamas y se gana tiempo para que los servicios de emergencias puedan rescatar a las personas afectadas.

Lo ha explicado el sargento de los Bomberos de Mallorca Tolo Mut, quien este viernes ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de los dos fallecidos, un hombre y una mujer.

"En el momento en el que el incendio se ha escapado al control y no se puede apagar con un extintor, la situación es límite y hay que salir de allí. Lo más importante es cerrar todas las puertas, porque cada puerta es una barrera", ha explicado.

Una puerta normal, como la que puede tener cualquier vivienda, da a los afectados entre 15 y 20 minutos "de vida", ya que también evita que los gases, las llamas y el calor se expandan con facilidad.

Mut también ha recomendado que quienes se vean ante una situación de estas características traten de guarecerse en una zona ventilada y coloquen toallas húmedas bajo las puertas.

"Esto otorga un tiempo de vida que es indispensable para que nosotros, con mayor tranquilidad, podamos rescatarles. Este es el aspecto más importante ante un fuego", ha subrayado el sargento.

Ante la posibilidad de que el incendio se originara en la nevera de uno de los apartamentos del edificio, el bombero ha hecho un llamamiento a hacer un correcto mantenimiento de todo tipo de dispositivos.

Muchos incendios, ha advertido, se producen por descuidos en las instalaciones eléctricas o en las chimeneas, dos cuestiones cuya solución es la precaución.