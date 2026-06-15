La herida más grave del incendio de Magaluf recibe el alta

Fachada del edificio dónde se ha producido el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La herida más grave del incendio mortal en un edificio de Magaluf (Calvià), una mujer de unos 77 años, ha recibido el alta tras pasar cinco días ingresada en el Hospital Universitario Son Llàtzer.

La paciente, quien sufrió una intoxicación derivada de la inhalación de humo, fue trasladada a Son Llàtzer, aunque el mismo jueves fue derivada a la Clínica Juaneda, donde disponen de una cámara hiberbárica que los médicos creyeron necesaria para su tratamiento.

Su estado fue evolucionado de forma favorable y la mujer fue trasladada de nuevo al Hospital Universitario Son Llàtzer, donde ha recibido el alta, según han informado a Europa Press fuentes hospitalarias.

El incendio se inició a las 05.23 horas del pasado jueves, momento en el que entró la llamada del servicio de emergencias 112 comunicando la existencia de fuego en la tercera planta del inmueble.

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron hallados sin vida. Otras 29 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 78 años fueron atendidas por los servicios sanitarios.