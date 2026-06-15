Los daños en la estructura y los suministros del edificio incendiado de Magaluf retrasarán el regreso de los vecinos

Fachada del edificio dónde se ha producido el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Magaluf (Calvià) cuyo incendio provocó la muerte de dos personas la semana pasada presenta daños en la estructura y en los suministros que previsiblemente retrasarán el regreso de los vecinos a sus viviendas.

Es la conclusión que se desprende de las inspecciones técnicas llevadas a cabo en los últimos días y de cuyos resultados se ha dado cuenta en la reunión de la comisión de seguimiento que el Ayuntamiento de Calvià ha celebrado este lunes.

En el encuentro, en el que ha estado presente el alcalde, Juan Antonio Amengual, miembros de su equipo de gobierno, técnicos municipales y miembros de la Guardia Civil, se ha hecho balance de la situación y se han delineado los pasos a seguir.

En un plazo máximo de 48 horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la comunidad de propietarios, a través del administrador, designará a un equipo de técnicos que establecerán las medidas cautelares para acceder al edificio.

La designación de estos técnicos es el paso previo necesario para autorizar la entrada segura de los vecinos a sus viviendas para que puedan recoger sus pertenencias y, posteriormente, comenzar las tareas de limpieza y evaluar con exactitud los daños.

En estos momentos, hay 41 personas que se han visto afectadas por el incendio que se encuentran alojadas en tres hoteles.

El alcalde ha enviado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los afectados en unos momentos de "mucha angustia" y les ha garantizado que seguirán trabajando hasta que su situación se resuelva por completo.

DAÑOS EN LA ESTRUCTURA

Por su parte, el regidor de Urbanismo, Jaime Bujosa, ha detallado que "a simple vista" los técnicos municipales han constatado que las vigas y los forjados han sufrido daños.

No obstante, ha puntualizado, la estructura no se ha resentido "tanto como sugería la enorme virulencia del incendio" y no suponen "un gran peligro de seguridad".

Los pasos a seguir, siempre desde "la máxima prudencia", son la realización de las catas y pruebas pertinentes para "descartar por completo cualquier riesgo importante".

A estos daños estructurales se le suma la afectación sufrida por los suministros, como la instalación eléctrica, otro factor que podría "dilatar el regreso a las viviendas".

A finales de la semana pasada, el Ayuntamiento estimó que previsiblemente sería este lunes cuando los vecinos podrían empezar a regresar a sus casas, un proceso que ahora ha admitido que se demorará. "Se debe evaluar la afectación en la instalación eléctrica, lo cual retrasará el proceso", ha dicho Bujosa.

Amengual ha reconocido que el proceso será "largo", pero ha pedido paciencia a los vecinos dado que todos los trabajos que se llevarán a cabo "van en beneficio de su seguridad". "Mientras tanto, su solución de vivienda quedará cubierta, sea en un hotel o en un apartamento turístico. Vamos a tratar cada caso de forma individual", ha dicho.

El Ayuntamiento se ha comprometido a mantener informados a los vecinos y a la opinión pública de cualquier novedad relevante que arrojen los informes técnicos y policiales en los próximos días.