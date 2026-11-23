Archivo - Ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado este lunes herido de gravedad en un accidente de tráfico en Son Servera (Mallorca).

Según la información facilitada por el SAMU, el suceso ha ocurrido sobre las 15.42 horas de este lunes y se han visto implicados un coche y la moto de la víctima.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad de soporte vital básico, una ambulancia sanitarizada y una de soporte vital avanzado. Los sanitarios han estabilizado al paciente que ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Son Espases.