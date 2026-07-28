Los heridos en las cargas policiales de la protesta contra la saturación estudian denunciar a la Policía Nacional

Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La veintena de personas que resultaron heridas durante las cargas policiales llevadas a cabo al finalizar la protesta contra la saturación turística que el domingo recorrió las calles de Palma están estudiando la posibilidad de interponer una denuncia colectiva contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo.

Lo ha dicho uno de los portavoces de la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', Jaume Pujol, en declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración que este martes ha reunido a centenares de personas para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

"Fuera las fuerzas de ocupación", "las calles serán siempre nuestras", "Policía Nacional, organismo criminal" o "Alfonso Rodríguez dimisión" han sido algunos de los cánticos que han corado los manifestantes, rodeados de un considerable despliegue policial, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.