Heridos dos varones y una mujer tras una colisión de dos motos en Llucmajor

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PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre dos motocicletas a las 20:52 horas de este martes ha dejado tres heridos --dos varones y una mujer-- en el kilómetro 3 de la carretera entre Llucmajor y Porreres.

Las autoridades han desplazado hasta el lugar del siniestro a tres unidades de soporte vital avanzado. Dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitari Son Espases y el tercero al Hospital Universitari Son Llàtzer, según ha informado Emergències 112 Illes Balears.