El Hipódromo de Son Pardo permanecerá cerrado junio, julio y agosto por la renovación de sus pistas

El Hipódromo de Son Pardo cierra sus puertas hasta agosto por obras de renovación de las pistas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de Son Pardo ha cerrado a partir de este viernes sus instalaciones con motivo de los trabajos de renovación de las pistas que llevará a cabo los meses de junio, julio y agosto, según ha informado Consell de Mallorca.

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) ya ha iniciado los trabajos previos a la remodelación, lo que implicará la suspensión de la actividad en el recinto hasta septiembre, por lo que las nueve jornadas de competición previstas durante estos meses pasarán a celebrarse en el Hipódromo de Manacor.

El Consell ha asegurado que la intervención supondrá una "mejora sustancial" de las instalaciones tras 25 años sin una renovación integral.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la actuación permitirá mejorar las condiciones de competición y entrenamiento, así como consolidar el papel del hipódromo como referente del trote balear.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha subrayado que las obras responden a un compromiso con el sector equino y permitirán mejorar las condiciones para caballos, profesionales y aficionados.