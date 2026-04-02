Un hombre que bailaba sobre una bicicleta le fractura un retrovisor, la luna y los bajos delanteros a un taxi en Palma

Un agente de la Policía Nacional en moto. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que bailaba mientras circulaba en una bicicleta por supuestamente causar diversos daños materiales en un taxi en Palma.

Los hechos sucedieron el mediodía del pasado sábado en las inmediaciones de la plaza de Espanya, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El hombre, según el relato de la taxista, circulaba bailando sobre su bicicleta cuando ella lo adelantó. Momentos después ambos se pararon en un semáforo y el sospechoso, de una patada, partió uno de los retrovisores del vehículo.

Cuando ella se lo recriminó, el ciclista le tiró la bicicleta sobre el taxi y se revolcó él mismo sobre la luna, lo que hizo que se fracturara la luna y parte de los bajos delanteros. Los daños, según la estimación de la perjudicada, ascienden a unos 1.500 euros.

El sospechoso, de nacionalidad ucraniana, trató de huir del lugar, pero fue retenido y detenido como supuesto autor de un delito de daños un policía nacional fuera de servicio que había sido testigo de los hechos.