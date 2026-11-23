Archivo - Agentes de la UCRIF de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha propuesto para sanciones que podrían elevarse por encima de los 367.000 euros a un hombre por su posible implicación en una serie de empadronamientos irregulares en Mallorca.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, la investigación arrancó como resultado de una colaboración con el Ayuntamiento de Llucmajor, donde se detectaron varios inmuebles donde se estarían realizando numerosos empadronamientos de personas en situación irregular en España, al parecer de forma fraudulenta.

Tras diversas gestiones realizadas por parte de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, se comprobó la veracidad de las sospechas iniciales y se pudieron identificar otros domicilios en el barrio de Son Gotleu de Palma.

Estos, según los investigadores, podrían estar relacionados con los mismos hechos ya que había un trasvase continuo de ciudadanos irregulares entre los domicilios localizados.

Como resultado de estas pesquisas, se incoaron tres expedientes sancionadores por infracciones muy graves contra el individuo, de origen marroquí, que constaba como autorizante de los extranjeros en esos domicilios y que a la postre resultó ser el propietario de los mismos.

Continuando con las investigaciones, se comprobó que el mismo propietario habría sido titular de un total de 28 propiedades, todas ellas en los últimos años. En el momento de la investigación, era titular de 12 propiedades.

Dado la aparente falta de estabilidad económica del investigado, resultaba muy llamativo e incongruente el volumen de propiedades que había llegado a adquirir con las posibles remuneraciones procedentes de su actividad laboral declarada.

Tras un detallado análisis del padrón municipal, se ha identificado hasta el momento a más de 140 personas empadronadas en situación irregular entre los mencionados inmuebles, los cuales no residen en ellos.

Por eso, se continúa con los procedimientos sancionadores por las nuevas irregularidades detectadas en los empadronamientos, así como las oportunas bajas de los padrones de los ayuntamientos de Llucmajor y de Palma.

En el análisis de cada vivienda, atendiendo a su superficie y características, se valoró el número de personas empadronadas, la situación administrativa de los ciudadanos inscritos y la identidad del autorizante de las altas, figurando siempre el principal investigado como autorizante en todos los casos.

TOMAS DE DECLARACIÓN DE LOS AFECTADOS

Una vez se recibieron los expedientes de empadronamiento de todas las personas empadronadas en los domicilios del investigado, se comenzó a citar a los mismos a fin de poder obtener sus declaraciones y valorar las circunstancias de cada uno de ellos.

Tras la toma de las declaraciones, se constató que el titular de los inmuebles cobraba en efectivo, mediante una cantidad de dinero, o a través de la realización de trabajos para el investigado en las viviendas, todo ello a cambio del empadronamiento fraudulento.

En varias de las declaraciones, algunas personas contestaron que sus familiares, con los que convivían, no les dejaban empadronarse puesto que si se empadronaban perderían las ayudas sociales que estaban cobrando.

Otros afirmaron que necesitaban el empadronamiento para poder obtener la tarjeta sanitaria o poder regularizar su situación en España.

Los hechos pueden ser constitutivos de infracciones muy graves recogidas en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece como tal el "realizar con ánimo de lucro" y el "consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda, cuando no constituya el domicilio real del extranjero, incurriendo en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.

La Policía Nacional ha indicado que por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, así como por parte de las Áreas de Extranjería de las Comisarías Locales, se continúa colaborando con los ayuntamientos de los municipios de las Islas, así como a través de la colaboración ciudadana, para detectar, investigar y perseguir los empadronamientos fraudulentos que constituyen infracciones a la Ley de Extranjería y que pueden llegar a constituir ilícitos penales.