Un hombre escucha ruidos extraños de madrugada, baja a la calle y se encuentra a un ladrón en el interior de su coche

Dos agentes de la Guardia Civil en sa Pobla. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar el interior de un coche aparcado en una calle del municipio mallorquín de sa Pobla.

Los hechos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, ocurrieron la madrugada de este martes. El propietario de un automóvil escuchó ruidos extraños, bajo a la calle y sorprendió al sospechoso en el asiento del conductor.

La víctima cerró la puerta para retener al supuesto ladrón e impedir su fuga. Después llamó a los agentes, quienes detuvieron al hombre, de 34 años y origen magrebí, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

El coche tenía el cristal delantero izquierdo fracturado y su interior completamente removido. Los guardias civiles también localizaron una mochila en la que el sospechoso portaba un destornillador doblado y una linterna.