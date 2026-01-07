El Hospital de Inca realiza 109.000 pruebas radiológicas en 2025

Archivo - Imagen de prueba radiológica - CAIB - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca realizó durante el año pasado un total de 109.000 pruebas radiológicas, una cifra récord desde que se inauguró el centro, en 2007, y que representa 6.221 pruebas más que en el 2024, cuando el Servicio de Radiología llevó a cabo 102.779.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, por tipología, la mayoría de las pruebas, 71.486, correspondieron al área de radiología convencional, a las que se suman 12.118 TACs, 10.088 ecografías y 7.214 resonancias magnéticas.

En cuanto al ámbito de demanda, 51.208 pruebas fueron ambulatorias, 49.353 las pidió el Servicio de Urgencias y 8.439 fueron peticiones de Hospitalización.

Si se calcula la suma total desde que el Hospital Comarcal de Inca comenzó a funcionar, hace 18 años, el número se acerca a 1,27 millones de pruebas radiológicas, en 2007 se hicieron 28.377 y en 2025 la cifra llegó a 109.000.

MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS

La Dirección del Hospital Comarcal de Inca ha hecho hincapié en el firme compromiso que tiene con la calidad asistencial y la formación y la responsabilidad que demuestra con el medio ambiente.

En estos 18 años el Servicio de Radiología ha ido renovando sus equipos. Actualmente está ubicado en un espacio de 1.124 metros cuadrados conectado con el Servicio de Urgencias y con Hospitalización, y dispone de cuatro salas de radiología, un ortopantomógrafo, dos equipos portátiles de rayos X, tres arcos de quirófano, un tomógrafo axial computarizado (TAC), tres ecógrafos (uno de los cuales es portátil), un mamógrafo y un aparato de resonancia magnética.

El equipo de profesionales está formado por ocho médicos radiólogos, 27 técnicos de radiología y cinco enfermeros. Además, han recordado que en 2018 el Servicio de Radiología logró la Certificación en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y está adherido a la red pública de hospitales para que los estudiantes del ciclo formativo de Radiología puedan desarrollar prácticas y ofrece cursos a su personal que están acreditados por la Comisión de Formación Continuada.