El Hospital de Manacor deriva puntualmente partos a otros hospitales durante 15 días

Archivo - Hospital de Manacor - CAIB - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado que el Hospital de Manacor deriva puntualmente partos a otros hospitales, entre el 1 y el 15 de diciembre, siempre que puedan posponerse.

Así lo ha explicado García en el pleno del Parlament de este martes, tras ser preguntada por la socialista Amanda Fernández, quien ha criticado que las mujeres de Llevant "no pueden parir en su hospital si se ponen de parto de 08.00 a 15.00 horas".

Según García, se trata de unas circunstancia excepcional y temporal motivada por tres bajas sobrevenidas que obligan a que los servicios pasen puntualmente de dos facultativos a uno.

"La atención a las mujeres en el sector de Llevant está plenamente garantizada", ha asegurado, a la vez que ha agregado que durante estos 15 días se han atendido todas las urgencias con normalidad y que se han derivado "únicamente aquellos casos que clínicamente pudieran posponerse".